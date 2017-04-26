Производство первой в мире подземной снегоплавильной станции запустили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Первая в мире компактная подземная снегоплавильная станция для небольших территорий разработана и запущена в производство в Новосибирске. Об этом сообщила ТАСС на выставке инновационных технологий, проходящей в рамках II Международного форума "Городские технологии" директор завода подземного снегоплавильного оборудования "Снеготоп" Ирина Ефимова.

"Наша станция способна расплавлять 6 кубических метров снега в час. Проще говоря, такое количество снега входит в один КамАЗ", - рассказала она. Станция представляет собой емкость, которую устанавливают на участке площадью 70 на 70 сантиметров под землей - снаружи находится только ее крышка. Снег сбрасывают в бак, где он плавится, а затем талая вода фильтруется и сливается под землю.

При этом для работы оборудования необходимо примерно 1,2 квт/час энергии или около 3 рублей. Таким образом, восьмичасовая работа в месяц обойдется владельцу примерно в 1 тыс. рублей.

Снегоплавильная станция управляется с помощью пульта, установленного дома. Владелец может задать необходимую температуру плавления, время работы и узнать количество потребляемого электричества.

Установка рассчитана на использование в придомовых территориях, коттеджах, детских садах, школах, больницах и способна растопить снег с территории площадью до 2 гектаров. Стоимость станции - порядка 200 тыс. рублей. Две установки прошли проверку и получили положительный отзыв владельцев.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером II Международного форума "Городские технологии", который проходит в Новосибирске 26-27 апреля.