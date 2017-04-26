Жительница Улан-Удэ после нападения на медика стала фигуранткой уголовного дела

УЛАН-УДЭ, 26 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Улан-Удэ (Бурятия), напавшей на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

"В отношении 28-летней улан-удэнки возбуждено уголовное дело по признакам ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" - прим. ТАСС)", - уточнили в ведомстве. Максимальное наказание по данной статье УК РФ - 5 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 15 апреля, вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил ночью. По указанному адресу выехала педиатрическая бригада. На месте медработник увидела двух игравших между собой детей трех и четырех лет, а также их родителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

"Мать, указав на младшую дочь, пояснила, что у нее судороги, и потребовала оформить сигнальный лист с диагнозом "судороги, эпилепсия", но отказалась проехать в медучреждение для уточнения диагноза", - пояснили в следственном управлении.

О возникшей ситуации фельдшер доложила старшему врачу. Услышав телефонный разговор, мать девочки, по словам собеседника агентства, набросилась на медработника и начала ее душить. Отец ребенка оттащил жену, подписал отказ от госпитализации ребенка и проводил фельдшера до двери подъезда.

Это не первый с начала года случай нападения на медиков скорой помощи в Улан-Удэ. В марте побои врачу нанес якобы "умиравший" мужчина.