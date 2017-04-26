Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жительница Улан-Удэ после нападения на медика стала фигуранткой уголовного дела

Сибирь
26 апреля, 15:27 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 26, апреля. /ТАСС
15 апреля женщина набросилась на медработника, прибывшую на вызов, и начала ее душить
Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 26 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Улан-Удэ (Бурятия), напавшей на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

"В отношении 28-летней улан-удэнки возбуждено уголовное дело по признакам ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" - прим. ТАСС)", - уточнили в ведомстве. Максимальное наказание по данной статье УК РФ - 5 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 15 апреля, вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил ночью. По указанному адресу выехала педиатрическая бригада. На месте медработник увидела двух игравших между собой детей трех и четырех лет, а также их родителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

"Мать, указав на младшую дочь, пояснила, что у нее судороги, и потребовала оформить сигнальный лист с диагнозом "судороги, эпилепсия", но отказалась проехать в медучреждение для уточнения диагноза", - пояснили в следственном управлении.

О возникшей ситуации фельдшер доложила старшему врачу. Услышав телефонный разговор, мать девочки, по словам собеседника агентства, набросилась на медработника и начала ее душить. Отец ребенка оттащил жену, подписал отказ от госпитализации ребенка и проводил фельдшера до двери подъезда.

Это не первый с начала года случай нападения на медиков скорой помощи в Улан-Удэ. В марте побои врачу нанес якобы "умиравший" мужчина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Путин не подпишет закон о расселении пятиэтажек, если будут нарушены права граждан
3
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
4
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
5
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
6
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
7
На молокозаводе "Алросы" в Якутии произошел взрыв, есть жертвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама