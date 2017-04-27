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Проходящим службу в Бурятии военнослужащим ВВО выделят более 1 млрд рублей на жилье

Сибирь
27 апреля, 5:01 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Жилищные субсидии получат более 160 человек

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УЛАН-УДЭ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Более 1 млрд рублей на приобретение жилья будет выделено в этом году военнослужащим Восточного военного округа (ВВО), проходящим службу в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Средства буду выделены для обеспечения жилищными субсидиями более 160 военнослужащих", - уточнили в ВВО.

С начала года деньги уже получили 25 семей военнослужащих, общая сумма выплат составила более 130 млн рублей. В среднем каждая семья получила по 5,5 млн рублей. Размер субсидии зависит от продолжительности службы, воинского звания, должности и количества членов семьи военнослужащего.

В ВВО отметили, что данная форма обеспечения жильем на сегодняшний день в округе наиболее популярна. "Она дополняет традиционные способы решения квартирного вопроса - получение готового жилья по договору социального найма, государственный жилищный сертификат, военную ипотеку - и позволяет в кратчайшие сроки обеспечить военнослужащих постоянным жильем по избранному месту жительства", - пояснили в пресс-службе.

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