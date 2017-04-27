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Алтайский край в 2016 г. увеличил экспорт продовольствия более чем на 60%

Сибирь
27 апреля, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

По словам губернатора, рост произошел за счет освоения рынков Азии

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Экспорт продовольствия из Алтайского края вырос в 2016 году более чем на 60% за счет освоения рынков Азии. Об этом сообщил в ходе заседания правительства РФ губернатор Александр Карлин.

"Мы активно сегодня занимаемся экспортом продовольствия. Более чем на 60% экспорт увеличился в прошлом году", - сказал он, не назвав объемов экспорта в абсолютных цифрах.

В числе проблем, с которыми сталкиваются экспортеры, Карлин назвал необходимость выхода на рынки продовольствия экономкласса с продукцией, которая по сути относится к премиумклассу. Это лишает производителей значительной части доходов, отметил глава Алтайского края.

Алтайский край - крупнейший сельскохозяйственный центр за Уралом. Он входит в десятку российских регионов, на которые приходится 40% всего сельхозпроизводства страны. В 2016 году произвел 2,9% всей сельхозпродукции России, собрав 4,8 млн тонн зерна и выпустив более 316 тыс. тонн мяса скота и птицы.

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