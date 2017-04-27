Резкое повышение температуры стало причиной пожаров в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Повышение температуры до 30 градусов стало одной из причин пожаров в населенных пунктах Красноярского края, сообщил глава правительства региона Виктор Томенко на внеочередном заседании комиссии по ЧС.
"В некоторых районах края сложилась тревожная ситуация. Целый ряд пожаров случился у нас в населенных пунктах, горят жилые дома... Наверное, главная причина в резком, до плюс 30 градусов, повышении температуры, но она легла на подготовленную почву (нарушение правил пожарной безопасности людьми - ТАСС)", - сказал Томенко.
Повышение температуры в Красноярском крае началось на этой неделе, достигнув своего пика в четверг. В регионе начались пожары. Огонь уже потушен в населенных пунктах Михалевка и Большие ключи Рыбинского района, Александровка и Березовка Шарыповского района - здесь сгорели порядка восьми домов. Вертолеты Ми-8 направлены в районы края для контроля пожарной обстановки.
Представитель администрации Шарыповского района сообщил, что пожары в населенных пунктах начались с огородов заброшенных домов.
Как сообщил ТАСС один из очевидцев пожара, сильный ветер препятствует его тушению в некоммерческом товариществе (СНТ) "Бытовик" в Манском районе. "Домов восемь уже, мы пытаемся помешать распространению огня, мешает сильный ветер. Вызвали пожарных, приехала одна машина", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего в поселке более 100 домов.
В пресс-службе МЧС по Красноярскому краю подтвердили пожар в дачном поселке. "Пострадало около десяти домов, точных данных пока нет. Обстановка сложная по всему региону", - сказали в ведомстве.