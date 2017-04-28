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Почти 1,5 тыс. га тайги горит в Сибири

Сибирь
28 апреля, 8:39 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, апреля. /ТАСС

Больше всего пожаров действуют в Иркутской области

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© Юрий Смитюк/TACC

КРАСНОЯРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Лестные пожары в Сибири охватили почти 1,5 тыс. га, сложная обстановка в Иркутской области, где действуют 12 пожаров. Об этом сообщила федеральная Авиалесохрана.

"На территории Сибири горит почти 1,5 тыс. га леса. Пожары действуют на территории Иркутской области, Красноярского края, Забайкалья, Тувы, Бурятии. В Иркутской области действует 12 пожаров на территории более 650 га. В Тункинском национальном парке в Бурятии горит 24 га", - уточнили в ведомстве.

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При этом данные космического мониторинга говорят о том, что накануне на территории Иркутской области горели порядка 50 тыс. га земель, в том числе, сельхозназначения. Основная причина пожаров - переход огня от палов сухой травы. Специалисты опасаются, что ситуация с лесными пожарами будет в регионе ухудшаться - ожидается ветер до 30 км/ч.

В пресс-службе правительстве региона приводят данных только о двух действующих очагах, которые перешли с четверга на текущие сутки: в Братском районе на площади 250 га, а также 21 га в городских лесах Братска. Местные СМИ сообщают, что это вызвало серьезное задымление во втором по величине городе региона.

За минувшие сутки в Красноярском крае потушено 750 га тайги. В Лесопожарном центре региона сообщили, что на утро пятницы зарегистрировано 36 пожаров на 342 га. Министр лесного хозяйства края Владимир Векшин подчеркнул, что ситуация с пожарами осложнили в последние два дня. Основные причины пожаров - человеческий фактор, в частности, палы сухой травы, при этом 98% возгораний ликвидируется в первые сутки.

По данным Минприроды Забайкальского края на утро пятницы, в регионе действуют четыре лесных пожара общей площадью 207,5 га, что в четыре раза больше, чем днем ранее. Еще три очага локализованы на 12 га. На утро 28 апреля в Бурятии зарегистрировано 10 очагов возгораний в Баунтовском, Закаменском, Тункинском, Заиграевском, Кабанском и Муйском районах. Из них действует пять пожаров на общей площади около 65 га, еще пять на площади около 60 га локализовано.

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