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По факту пожара в иркутском селе Бубновка возбуждено дело о халатности

Сибирь
28 апреля, 16:48 UTC+3

В поселке сейчас уничтожены более 50 жилых домов, проводится эвакуация населения, жертв нет

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более 50 домов уничтожил пожар в поселке Бубновка Иркутской области. Как сообщили в Следственном комитете России, по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

"По версии следствия, возгорание произошло на территории нежилого сектора в поселке Бубновка Киренского района. Из-за сильного ветра огонь распространился на весь поселок. В настоящее время огнем уничтожены более 50 жилых домов, проводится эвакуация населения. Жертв нет", - отметили в СК.

"В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Киренского муниципального образования", - сообщили в СК.

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