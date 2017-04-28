По факту пожара в иркутском селе Бубновка возбуждено дело о халатности

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более 50 домов уничтожил пожар в поселке Бубновка Иркутской области. Как сообщили в Следственном комитете России, по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

"По версии следствия, возгорание произошло на территории нежилого сектора в поселке Бубновка Киренского района. Из-за сильного ветра огонь распространился на весь поселок. В настоящее время огнем уничтожены более 50 жилых домов, проводится эвакуация населения. Жертв нет", - отметили в СК.

"В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Киренского муниципального образования", - сообщили в СК.