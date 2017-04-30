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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась более чем в 2 раза

Сибирь
30 апреля, 12:08 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Огонь в регионе тушат 525 человек, в том числе 147 парашютистов-десантников, задействовано 104 единицы техники

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ЧИТА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась более чем в два раза - с 2,4 до 5,7 тыс. га, - сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По состоянию на 17:00 местного времени (11:00 мск) в крае действуют 15 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га, еще три лесных пожара локализованы на 1,8 тыс. га", - сказали в ведомстве.

Накануне к этому времени в регионе было зафиксировано 14 действующих пожаров на общей площади 2,3 тыс. га, шесть пожаров локализованы на 138,5 га.

Огонь в регионе тушат 525 человек, в том числе 147 парашютистов-десантников, задействовано 104 единицы техники.

Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Во всем Сибирском федеральном округе также введен режим ЧС.

Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где уже сгорели около 100 жилых домов.

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