Борт МЧС доставит погорельцам в Иркутской области 1,5 тонны гуманитарной помощи

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ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставит в Киренский район Иркутской области 1,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сгоревшей деревни Бубновка. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
"Одежда, постельные принадлежности, теплые вещи, продукты питания и другие предметы первой необходимости - всего около 1,5 тонны гуманитарной помощи передадут погорельцам Киренского района", - говорится в сообщении.
Для доставки гуманитарной помощи будет задействован самолет Ан-74 сибирского регионального центра МЧС России.
Как сообщалось ранее, пожар в деревне Бубновка возник после того, как местный житель начал сжигать мусор на своем участке. В результате сгорели 59 домов, детский сад, школа и почта. Без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей.
На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.
Как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС, к тушению пожаров привлечено 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники.