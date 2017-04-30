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Борт МЧС доставит погорельцам в Иркутской области 1,5 тонны гуманитарной помощи

Сибирь
30 апреля, 13:51 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 30, апреля. /ТАСС

Пострадавшие получат одежду, постельные принадлежности, теплые вещи, продукты питания и другие предметы первой необходимости

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ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставит в Киренский район Иркутской области 1,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сгоревшей деревни Бубновка. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Одежда, постельные принадлежности, теплые вещи, продукты питания и другие предметы первой необходимости - всего около 1,5 тонны гуманитарной помощи передадут погорельцам Киренского района", - говорится в сообщении.

Для доставки гуманитарной помощи будет задействован самолет Ан-74 сибирского регионального центра МЧС России.

Как сообщалось ранее, пожар в деревне Бубновка возник после того, как местный житель начал сжигать мусор на своем участке. В результате сгорели 59 домов, детский сад, школа и почта. Без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей.

На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.

Как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС, к тушению пожаров привлечено 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники.

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