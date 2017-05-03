В Красноярске за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

КРАСНОЯРСК, 3 мая. /ТАСС/. Около 40% месячной нормы осадков выпало в ночь на 3 мая в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня ночью в Красноярске прошел снегопад. За ночь выпало 19 миллиметров осадков при месячной норме в 48 миллиметров", - сообщил ТАСС представитель ведомства.

Собеседник агентства добавил, что толщина снежного покрова в Красноярске и окрестностях достигает 20 сантиметров. Также мокрый снег налипает на ветки, из-за чего могут ломаться деревья.

По данным регионального ГУ МЧС, ночью из-за сильного снегопада было ограничено движение на трассе Красноярск - Дивногорск. Утром ограничения были сняты.

В ночь на 9 мая 2016 года в Красноярске был зафиксирован рекордный снегопад - тогда выпало около 29 миллиметров осадков.