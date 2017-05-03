МЧС сообщило о стабилизации обстановки с пожарами в Сибири

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. МЧС России заявляет о стабилизации обстановки с пожарами в Сибири.

"В целом обстановка с природными пожарами в Сибирском федеральном округе стабилизировалась. Но режим чрезвычайной ситуации для всех регионов Сибири сохраняется", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

К тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности привлечены свыше 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники.

На территории Сибири для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил и доставки гуманитарной помощи задействовано 56 воздушных судов различных министерств и ведомств. Среди них 19 вертолетов и самолетов МЧС. Всего авиацией МЧС осуществлено 26 вылетов на тушение пожаров, произведено 60 сливов виды общей массой 674 тонны.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 296 населенных пунктов с населением более 230 тысяч человек. В течение суток от пожаров были защищены 13 населенных пунктов, в которых проживают более 30 тысяч человек", - рассказали в МЧС.