МЧС сообщило о стабилизации обстановки с пожарами в Сибири

Глава комитета РФС по этике: слова Павлюченко об Ари нельзя оставлять без вниманияСпорт 3 мая, 10:03
Из Сибири на Урал перебросят самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаровНовости Урала 3 мая, 9:30
Поголовье северных оленей на Ямале в 2017 году превысит 800 тыс.Общество 3 мая, 9:28
Свыше тысячи жителей Челябинской области остались без электроэнергии из-за пожараНовости Урала 3 мая, 9:27
Шарапова сыграет с Пуиг в первом круге выставочного турнира в МадридеСпорт 3 мая, 9:26
В Алтайском крае остаются подтопленными 90 домов и более 600 участковСибирь 3 мая, 9:23
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гунновНаука 3 мая, 8:57
В 51 регионе России ввели особый противопожарный режимПроисшествия 3 мая, 8:41
CNN: в США разработали 3D-принтер для строительства домовНаука 3 мая, 8:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. МЧС России заявляет о стабилизации обстановки с пожарами в Сибири.
"В целом обстановка с природными пожарами в Сибирском федеральном округе стабилизировалась. Но режим чрезвычайной ситуации для всех регионов Сибири сохраняется", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
К тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности привлечены свыше 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники.
На территории Сибири для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил и доставки гуманитарной помощи задействовано 56 воздушных судов различных министерств и ведомств. Среди них 19 вертолетов и самолетов МЧС. Всего авиацией МЧС осуществлено 26 вылетов на тушение пожаров, произведено 60 сливов виды общей массой 674 тонны.
"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 296 населенных пунктов с населением более 230 тысяч человек. В течение суток от пожаров были защищены 13 населенных пунктов, в которых проживают более 30 тысяч человек", - рассказали в МЧС.