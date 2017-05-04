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Виртуальный "Музей людей" для сохранения семейных историй создан в Норильске

Сибирь
4 мая, 9:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 4, мая. /ТАСС

Проект позволит вписать в общую летопись истории и обычных жителей города

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КРАСНОЯРСК, 4 мая. /ТАСС/. Виртуальный "Музей людей", в котором желающие смогут делиться фотографиями, кинохроникой, историями, связанными с прошлым Норильска, запущен в северном городе.

"Это своего рода попытка создать некий агрегатор, где будут собираться истории людей, фотографии, документы и любительские кинокадры из семейных архивов, оцифрованные копии предметов из частных коллекций, все то, что связано с историей Большого Норильска. <...> Сейчас работает своего рода промо-сайт, чтобы сработало сарафанное радио, и люди узнали о проекте. В июне надеемся запустить серьезную версию сайта", - рассказал в четверг ТАСС автор проекта Максим Трофимов.

Он отметил, что история состоит из судеб и труда множества людей, но не всегда сохраняет их в памяти, концентрируясь на немногих известных фамилиях. "Музей людей" позволит вписать в общую летопись истории и обычных жителей Норильска.

Жители Норильска, связанные с его прошлым, интересующиеся прошлым арктического города смогут самостоятельно загрузить на сайт материалы из своих архивов. Предметы из различных коллекций будут объединены в каталоги и виртуальные экспозиции, что облегчит работу исследователям.

Проект реализуется при поддержке грантовой программы "Мир новых возможностей" ГМК "Норильский никель". Ее цель - поддержка и стимулирование региональных общественных инициатив, создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития территорий Заполярья.

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