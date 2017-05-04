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Обвиняемые в гибели четырех человек при падении крана в Омске не признали свою вину

Сибирь
4 мая, 11:22 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Учредитель группы компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров и директор этой компании Константин Семенов обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ

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Учредитель ООО "Группа компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров (справа)

Учредитель ООО "Группа компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров (справа)

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Учредитель группы компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров и директор этой компании Константин Семенов, обвиняемые в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего при падении башенного крана в Омске в 2015 году погибли четыре человека, не признают свою вину. Об этом подсудимые заявили в четверг в своем последнем слове на заседании Куйбышевского районного суда г. Омска.

"У этой трагедии есть виновные, но не были приложены усилия по их изобличению. Обвинение не смогло доказать, кто отдавал указание эксплуатировать башенный кран. Доводы о моей невиновности до сих пор не опровергнуты следствием", - заявил Виктор Полукаров.

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Отрицает свою причастность к трагедии и Константин Семенов. "Группа компаний не осуществляла строительные работы на объекте, и я как директор не имел никакого отношения к строительному процессу и не мог его контролировать", - заявил руководитель строительной организации.

Он отметил, что договор с компанией был расторгнут 9 октября, а трагедия произошла 26 октября. "Факт прекращения участия в строительстве компании "Джаст Фит Лайф" подтвержден многими бумагами. А крановщик Елькин вообще заявил, что увидел меня впервые в суде", - рассказал Семенов.

Позиция прокуратуры

"По мнению обвинения, смерть четырех человек наступила в результате действий должностных лиц ООО "ИПК "Жилстрой" и ООО "Группа компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф". Мы настаиваем на реальном лишении свободы для всех подсудимых", - заявила помощник прокурора Центрального округа г. Омска Зульфия Абишова. Она уточнила, что Полукаров также является директором ООО "ИПК "Жилстрой", которая сдавала упавший кран в аренду ГК "Жилстрой Джаст Фит Лайф".

Обвинение запросило для Полукарова и Семенова по 4,5 года колонии, а для бывшего начальника строительного участка Сергея Масленкина и крановщика Федора Елькина, которые выступят с последним словом 18 мая - 4 и 3 года колонии соответственно.

Падение крана

26 октября 2015 года кран, работавший на стройплощадке на одной из улиц Омска, съехал с рельсов и опрокинулся на автомобили Toyota RAV-4 и "Газель". В результате водитель "Тойоты", его супруга и их 4-месячный сын погибли на месте происшествия. Второй ребенок погибших - 4-летний мальчик, а также 53-летний водитель "Газели" и крановщик были госпитализированы с травмами. Впоследствии водитель "Газели" скончался в больнице.

Как установила комиссия Сибирского управления Ростехнадзора, причиной аварии стали техническая неисправность тормоза башенного крана, его эксплуатация после истечения нормативного срока службы без проведения повторной экспертизы. По данным комиссии, к работе на кране был допущен необученный и неаттестованный персонал, отсутствовал производственный контроль за соблюдением требований безопасности со стороны эксплуатирующей организации.

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