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Новосибирская прокуратура проверит стройкомпанию после угроз работника сброситься с крана

Сибирь
4 мая, 11:35 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, мая. /ТАСС

Инцидент произошел на стройке жилого дома по ул. Выборной

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НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирске проверит строительную компанию ООО "СтройСервисМеханизация", работник которой в четверг грозился сброситься со строительного крана в связи с невыплатой зарплаты.

"Органы прокуратуры организовали проверку исполнения работодателем законодательства об оплате труда", - сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел на стройке жилого дома по ул. Выборной в Октябрьском районе Новосибирска.

Ранее в органы прокуратуры и госконтроля работники этого предприятия с заявлениями о невыплате зарплаты не обращались. ТАСС пока не располагает комментарием представителей ООО "СтройСервисМеханизация".

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