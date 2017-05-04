Новосибирская прокуратура проверит стройкомпанию после угроз работника сброситься с крана

НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирске проверит строительную компанию ООО "СтройСервисМеханизация", работник которой в четверг грозился сброситься со строительного крана в связи с невыплатой зарплаты.

"Органы прокуратуры организовали проверку исполнения работодателем законодательства об оплате труда", - сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел на стройке жилого дома по ул. Выборной в Октябрьском районе Новосибирска.

Ранее в органы прокуратуры и госконтроля работники этого предприятия с заявлениями о невыплате зарплаты не обращались. ТАСС пока не располагает комментарием представителей ООО "СтройСервисМеханизация".