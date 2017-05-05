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Суд дисквалифицировал замдиректора и еще трех работников шахты "Евраза" из-за нарушений

Сибирь
5 мая, 8:27 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

В конце марте на шахте "Алардинская" произошло задымление, приведшее к эвакуации 94 работников

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КЕМЕРОВО, 5 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Мировой суд в Кемеровской области по материалам Ростехнадзора дисквалифицировал четырех должностных лиц шахты "Алардинская" на 6 месяцев из-за произошедшего в конце марте задымления, приведшего к эвакуации 94 работников. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

В отношении должностных лиц, в том числе замдиректора шахты по охране труда и производственному контролю, возбудили административное производство. "Мировой суд судебного участка № 1 Калтанского судебного района Кемеровской области вынес постановление о признании должностных лиц виновными в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде дисквалификации на срок 6 месяцев каждому", - уточнили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, причинами происшествия стали трение и нагрев частей конвейера, а также бездействие и недостаточный контроль ответственных лиц за состоянием промышленной безопасности горной выработки и установленного в ней оборудования.

Более того, как добавили в пресс-службе, на предприятии попытались устранить следы произошедшего. "Должностными лицами не приняты меры по сохранению обстановки на месте происшествия до начала расследования причин инцидента. А именно - до прибытия членов комиссии была разобрана и собрана в рабочее состояние приводная станция ленточного конвейера, следы возгорания тщательно убраны, в связи с чем было затруднено установление фактических обстоятельств происшествия. Горная выработка находилась в пылевзрывоопасном состоянии, что представляло угрозу жизни и здоровью работников", - добавили в ведомстве.

Шахта "Алардинская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов "ОУК "Южкузбассуголь" и компании "Распадская" (входят в состав холдинга "Евраз"). Получить комментарий представителей компании на данный момент не удалось.

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