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Треть действующих в России лесных пожаров приходится на Красноярский край

Сибирь
5 мая, 10:42 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, мая. /ТАСС

По данным лесопожарного центра в Красноярском крае, угрозы населенным пунктам нет, в тушении принимают участие 95 человек, задействовано 9 единиц техники

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ИРКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Природные пожары более чем на 355 гектарах действуют в Красноярском крае, который на данный момент лидирует среди регионов по площади горящих лесов, сообщили в пятницу в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

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«По состоянию на утро 5 мая в России тушатся пожары на площади менее 1 тыс. гектаров, из них треть (355 гектаров) приходится на Красноярский край. Небольшие лесные пожары площадью менее 30 гектаров действуют в Иркутской, Омской, Томской областях и республике Бурятия», - сказали в пресс- службе.

По данным лесопожарного центра в Красноярском крае, тайга горит в приангарских восточных районах. «Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 95 человек, задействовано 9 единиц техники», - отметили в учреждении.

В республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ) Бурятии сообщают о трех очагах в Северо-Байкальском районе: два из них - действующие на площади 22 гектара, один - локализованный на 23 гектарах. Возгорания тушат более 40 человек, в том числе парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Все пожары возникли по причине неосторожного обращения людей с огнем, подчеркивают в ведомстве.

В Иркутской области в настоящее время продолжают действовать три очага, обнаруженные накануне: два в Тайшетском районе, один - в Киренском. Площадь этих возгораний 21,5 гектара. К тушению лесных пожаров вчера привлечены 57 человек и 19 единиц наземной техники. Мониторинг лесопожарной обстановки в Качугском и Чунском районе ведут два самолета Ан-2.

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