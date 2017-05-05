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Заявки на создание ТОР в моногородах Новосибирской области будут поданы летом 2017 года

Сибирь
5 мая, 13:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, мая. /ТАСС

Территории опережающего социально-экономического развития планируется создать в рабочих поселках Горный и Линево

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НОВОСИБИРСК, 5 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития Новосибирской области готовит заявки на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в двух моногородах - рабочих поселках Горный и Линево, их планируется подать в июле и августе 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Работа по подготовке заявок на создание территорий опережающего социально-экономического развития на территориях поселка Горный Тогучинского района и поселка Линево Искитимского района Новосибирской области ведется совместно с Агентством инвестиционного развития региона. Подача заявки для Горного намечена на июль 2017 года, для Линево - на август", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что присвоение статуса даст толчок к развитию территорий и позволит привлечь потенциальных инвесторов, резиденты ТОР будут получать льготы при ведении бизнеса.

В Линево живут 19 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в ГК "Энергопром" холдинга "Ренова"). Ранее ТАСС сообщал, что ТОР в Линево планируется ориентировать на проект российско- итальянского обувного кластера с инвестициями около 80 млн евро, который объединит 15 производств кожевенного сырья и обуви на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов.

Градообразующие предприятия поселка Горный, где проживают около 9 тыс. человек, производят железнодорожные шпалы и щебень. Как сообщалось ранее, компания "Салаватстекло" планирует построить к 2019 году в поселке стекольный завод, объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.

Власти региона также планируют в 2018 году создать ТОР на базе Маслянинского, Черепановского и Сузунского районов - развивать добычу угля-антрацита, производство стройматериалов, переработку сельхозпродукции, туризм.

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