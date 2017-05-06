Более 150 пострадавших от пожаров в Сибири получили помощь из федбюджета

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более 150 пострадавших от пожаров в Иркутской области и Бурятии получили единовременную материальную помощь из федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Выплаты в размере по 10 тысяч рублей получили 157 человек, 16 из них в Бурятии и 141 - в Иркутской области", - сказал собеседник агентства.
Компенсацию за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей получил 131 человек в Бурятии и Иркутской области.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило из своего резервного фонда почти 116 млн рублей Бурятии и Иркутской области для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий природных пожаров.
28 апреля в результате пожаров в Республике Бурятия, Иркутской области и Красноярском крае сгорели 96 жилых домов, три социально значимых объекта. Гибели людей не допущено. Без крова остались порядка 500 человек. Как сообщил ранее глава МЧС России Владимир Пучков жилье для погорельцев планируется восстановить до 30 сентября.