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Суд продлил арест омского экс-министра Меренкова, обвиняемого в превышении полномочий

Сибирь
10 мая, 16:00 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Бывший чиновник, который скрывался от правосудия с марта 2014 года, добровольно сдался омским следователям в сентябре прошлого года

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ОМСК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский областной суд продлил до 28 июня арест бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова, обвиняемого в превышении полномочий, сообщила ТАСС представитель суда Анастасия Лукьянова.

Экс-министр, который скрывался от правосудия с марта 2014 года, добровольно сдался омским следователям в сентябре прошлого года. "Судья Ходоркин продлил Меренкову срок заключения под стражей до 28 июня", - сказала Лукьянова.

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По версии следствия, Меренков, являясь в 2008-2012 гг. первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска, совместно с директором департамента Юрием Гамбургом предоставил в собственность аффилированным лицам по заведомо заниженной стоимости 24 земельных участка общей площадью 5,5 га, еще один участок площадью 21 га был предоставлен ими ООО "Крона" якобы под огороды. При этом участки находились в зоне жилой застройки, а затем были проданы под строительство коттеджей. Ущерб бюджету Омска и Омской области был оценен более чем в 200 млн рублей, кроме того, экс-министру вменяется превышение полномочий при передаче гражданам еще двух участков с ущербом на 10 млн рублей.

В январе этого года в отношении бывшего министра было возбуждено аналогичное дело о превышении должностных полномочий. В следственных органах сообщили, что в январе 2008 года департамент имущественных отношений Омска заключил со строительной компанией "Стройбетон" договор купли-продажи права на заключение договора аренды девяти земельных участков в целях жилищного строительства. Стоимость договора превышала 1 млрд рублей с рассрочкой оплаты. Одновременно стороны подписали договор аренды этих участков на 10 лет.

В 2009 году департамент обратился в суд с заявлением о расторжении договора аренды со "Стройбетоном" и взыскании неоплаченных денежных средств в связи с неисполнением условий договора. В результате Меренков подписал с компанией мировое соглашение, по условиям которого договор купли-продажи права на аренду участков стал считаться расторгнутым с июня 2008 года, а муниципалитет отказался от взыскания задолженности в полном объеме. В результате муниципалитету был нанесен ущерб в размере не менее 938 млн рублей, которые не были выплачены по договору купли-продажи права на аренду при том, что договор аренды оставался действительным.

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