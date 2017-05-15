Юрий Соломин попросил отреставрировать дом в Чите, где родился его брат

ЧИТА, 15 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин в понедельник попросил власти Забайкальского края отреставрировать дом в центре Читы, где родился его брат - Народный артист РСФСР Виталий Соломин.

"Отреставрируйте здание, пожалуйста. Если нужны деньги, мы поможем", - сказал Соломин министру культуры Забайкальского края Елене Михайловой на пресс-конференции в Чите. Худрук Малого театра добавил, что приятно поражен тем, что в родильном доме, откуда он вместе с отцом забирал маленького Виталия, теперь находится краевое Министерство культуры.

Накануне Соломин открыл в Чите гастроли Малого театра, в первый день зрители увидели спектакль "Сердце не камень" по пьесе Островского. Народный артист СССР прилетел в родной город впервые за сорок лет и в выходные прошел пешком по местам своего детства. "Я точно находил места, где учился, где жил. Нашел дом, где родился брат", - отметил он.

Юрий Соломин родился в Чите в 1935 году, в детстве участвовал в спектаклях местного Дома пионеров, в 1957 году был принят в труппу Малого театра, который возглавил в 1988 году. Виталий Соломин также родился в Чите в 1941 году, окончил читинскую школу, поступил в Высшее театральное училище им. М. Щепкина и стал актером Малого театра. Братья сыграли десятки ролей в театре и кино. Виталий Соломин скончался в 2002 году в Москве.

Дом, в котором родился Виталий Соломин, в начале ХХ века построил купец Мануэль Труфанов. В разные годы в нем размещались гостиницы, общество взаимного кредита, женская больница и кардиодиспансер.