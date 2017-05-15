Генподрядчик восстановит построенную за 2 млрд руб. дорогу к курорту Шерегеш в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 15 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Дорогу к туркомплексу Шерегеш в Кемеровской области, построенную в 2016 году за 2 млрд рублей, закрыли на неделю из-за проседания асфальта и необходимости провести ремонт. Об этом ТАСС сообщили в "Дирекции автодорог Кузбасса".

"Дорога для проезда будет закрыта с 15 по 22 мая. За этом время за счет средств генподрядчика проекта - "Таштагольское ДРСУ" будет проведен ремонт: частично дорожное полотно перекопают, будет установлен перехватывающий дренаж (водопропускная труба - ред.), который, как ожидается, должен решить вопрос с потоком воды, который размывает созданную насыпь", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в дирекции, причиной появления воды мог стать водоносный слой в горе, который после строительства "стал искать себе выход" и подмывать насыпь. После ремонта 3 недели специалисты будут наблюдать за дорогой и, если проблем не возникнет, она будет окончательно приведена в надлежащее состояние.

"В течение 7 дней, когда будут проводиться работы, проезд для автомобилистов будет открыт по старой трассе - через поселок Каз. Эта дорога находится в нормативном состоянии", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, участок трассы Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол протяженностью 14,5 км в обход поселка Каз был сдан осенью 2016 года. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов - 1 млрд 79 млн и 968,5 млн соответственно. Прежний участок через поселок не соответствовал интенсивности движения, которая растет с учетом развития Шерегеша: дорога проходила в стесненных условиях по улицам Каза, кроме того, на выходе из поселка располагается склад взрывчатых веществ рудника.

Первые проседания на новой дороге были замечены, спустя две недели после ее ввода. К весне ситуация усугубилась - трасса "пошла волнами" и стала частично разрушаться.