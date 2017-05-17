Долги по коммунальным платежам в регионах Сибири с начала года выросли на 20%

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НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Долги крупных потребителей в области коммунального комплекса и энергетики в регионах Сибирского федерального округа (СФО) с начала 2017 года выросли на 20%, достигнув 40 млрд рублей. Об этом сообщил в среду полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло в ходе селекторного совещания с главами регионов.
"За четыре месяца 2017 года долги всех крупных потребителей в округе выросли на 20% и составили 40 млрд рублей", - сказал он.
По данным полпреда, снизить задолженность удалось только в Алтайском крае, "благодаря личной работе губернатора".
Меняйло отметил, что наличие долгов сказывается на подготовке регионов к новому отопительному сезону. Он призвал руководителей регионов активизировать работу по погашению задолженности, привлечь к ней регулирующие и правоохранительные органы.