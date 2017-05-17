Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Долги по коммунальным платежам в регионах Сибири с начала года выросли на 20%

Сибирь
17 мая, 6:32 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, мая. /ТАСС

По данным Сергея Меняйло, снизить задолженность удалось только в Алтайском крае, "благодаря личной работе губернатора"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Долги крупных потребителей в области коммунального комплекса и энергетики в регионах Сибирского федерального округа (СФО) с начала 2017 года выросли на 20%, достигнув 40 млрд рублей. Об этом сообщил в среду полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло в ходе селекторного совещания с главами регионов.

"За четыре месяца 2017 года долги всех крупных потребителей в округе выросли на 20% и составили 40 млрд рублей", - сказал он.

По данным полпреда, снизить задолженность удалось только в Алтайском крае, "благодаря личной работе губернатора".

Меняйло отметил, что наличие долгов сказывается на подготовке регионов к новому отопительному сезону. Он призвал руководителей регионов активизировать работу по погашению задолженности, привлечь к ней регулирующие и правоохранительные органы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
В США умер киноактер Олег Видов
5
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
6
Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗ
7
Интернет-ассоциация Украины: полная блокировка российских сайтов обойдется в $1 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама