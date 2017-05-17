Новый якорный инвестор найден для моногорода Селенгинск в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 17 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Новый резидент сменит компанию "Бурятптицепром", которая должна была стать якорным инвестором в моногороде Селенгинск в Бурятии, имеющим статус Территории опережающего развития (ТОР). Об этом сообщил журналистам врио главы республики Алексей Цыденов.

"Бурятптицепром" не смог заключить кредитное соглашение, подтверждающее финансирование проекта по строительству птицеводческого комплекса. Сейчас мы изымаем у него землю. Новый инвестор уже нашелся", - сказал Цыденов, не уточнив название компании.

Руководитель республики рассказал, что из-за проблем с якорным резидентом в марте этого года появилась угроза расторжения ранее заключенного с Фондом развития моногородов соглашения о выделении Селенгинску около 1 млрд рублей на инфраструктуру. "Без подвода автодороги, электричества, внешней инженерии реализация всего остального не имела смысла. Начали уходить другие, даже добросовестные инвесторы, - отметил Цыденов. - В ручном режиме процесс удалось остановить. Я взял на себя обязательство, что сумею договориться с резидентами, и мы будем реализовывать проекты. В федеральном центре добились отсрочки до 1 июня".

Ранее сообщалось, что на территории Селенгинска запланирована реализация четырех инвестиционных проектов на 10 млрд рублей. В их числе якорный - стоимостью 7 млрд рублей - по строительству птицеводческого комплекса. В июле 2016 года в Селенгинске уже было запущено производство древесного угля, введены первые две печи мощностью 960 тонн в год. В планах местных властей также строительство там двух тепличных комплексов. Статус ТОР дает резидентам существенные налоговые и страховые льготы.

Селенгинск - моногород с наиболее сложным социально- экономическим положением, в нем проживают около 14 тыс. человек. Градообразующим является одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии - Селенгинский целлюлозно- картонный комбинат.