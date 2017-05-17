Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла почти в 15 раз

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на 10:00 местного времени (6:00 мск) составила 599 гектаров. Во вторник на 16:00 (12:00 мск) в регионе горело 42 гектара леса, сообщило краевое Министерство лесного хозяйства.

"Причиной столь резкого увеличения стал крупный пожар в Богучанском районе, возникший по вине местного населения. Из-за сильного ветра площадь возгорания составила 490 гектаров. Сейчас пожар локализован, ведутся работы по его тушению. Угрозы населенным пунктам нет", - уточнили ТАСС в министерстве.

Всего на территории Красноярского края зарегистрировано 7 лесных пожаров - в Енисейском, Богучанском, Абанском и Сухобузимском районах. Большая часть возгораний находятся в труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний оперативно прибыли сотрудники Лесопожарного центра, силами которых 2 пожара локализованы. В тушении задействованы 112 человек, в распоряжении 12 единиц техники.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли по вине местного населения.