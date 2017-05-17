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Минприроды готово поддержать строительство двух противопаводковых дамб на Алтае

Сибирь
17 мая, 12:25 UTC+3 БЕЛОКУРИХА /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Села Быстрянка и Чарышское в 2014 году одними из первых пострадали от сильнейшего наводнения

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БЕЛОКУРИХА, 17 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ готово поддержать проекты по строительству двух дамб в селах Быстрянка и Чарышское в Алтайском крае, которые в 2014 году одними из первых пострадали от сильнейшего наводнения. Вопрос о возведении сооружений находится на рассмотрении экспертов министерства, сообщил журналистам заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

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"При активной позиции, которую занимает регион, это реальные решаемые проекты, которые, может быть, с какой-то дополнительной проработкой должны быть реализованы", - сказал Ястребов, отвечая на вопрос корр. ТАСС, в рамках совместного выездного заседания комитетов Совета Федерации, которое открылось в Алтайском крае. Он отметил, что при выборе подобных проектов для поддержки эксперты Минприроды РФ руководствуются необходимостью защиты людей и экономической целесообразностью.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что на строительство двух дамб необходимо порядка 450 млн рублей, и Алтайский край рассчитывает на поддержку федерального центра. Подобное защитное сооружение за счет федеральных средств ранее было построено в городе Бийске, в районе поселка Зеленый клин. Дамба, отмечают в администрации, доказала свою эффективность - она защищает от наводнения и паводковых вод порядка 2,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозам, в зоне подтоплений из-за паводка в 2017 году в Алтайском крае могут оказаться 52 населенных пункта. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году в зоне подтоплений оказались 28 населенных пунктов, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.

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