В ДТП с участием микроавтобуса в Омске пострадали 12 человек

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ОМСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Двое пострадавших в результате ДТП с участием легковушки и микроавтобуса в Омске находятся в реанимации. Всего после аварии, произошедшей в 12:50 по местному времени, были госпитализированы 12 человек, в том числе двое детей, сообщил ТАСС директор Территориального центра медицины катастроф Иван Костюк.
Ранее в региональном управлении МВД сообщали об одиннадцати пострадавших.
"Две женщины - в тяжелом состоянии, с черепно-мозговыми и скелетными травмами, они находятся в реанимации, у восьмерых взрослых - повреждения легкой степени тяжести. У трехлетнего мальчика - сотрясение мозга легкой степени тяжести, у семилетнего ребенка - ушибы и ссадины", - уточнил Костюк.
Он отметил, что взрослые находятся в больнице скорой медицинской помощи №1, дети - в детской городской клинической больнице №3. Директор центра медицины катастроф добавил, что врачи продолжают обследовать пострадавших, их состояние уточняется. "По предварительным данным, угрозы жизни пострадавшим нет", - заключил Костюк.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 12:50 по местному времени (9:50 мск). По предварительным данным, водитель "Мерседеса" не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего маршрутное такси врезалось в бетонную конструкцию. Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил региональному Министерству здравоохранения держать состояние пострадавших на особом контроле, а Министерству промышленности и транспорта региона совместно с ГИБДД проанализировать причины аварии.