Омские туристы со среды не могут улететь домой из турецкой Антальи

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ОМСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Рейс ZF5596 Анталья - Омск авиакомпании Azur air , которым в 00:00 местного времени (21:00 мск среды) должны были вернуться на родину омские туристы, до сих пор не вылетел из турецкого аэропорта, сообщили ТАСС в Омском аэропорту.
"Причиной задержки рейса было отсутствие самолета. Он в Анталью уже прибыл и в настоящий момент готовится к вылету", - уточнили в аэропорту.
Не улетевшие из Турции туристы сообщили в соцсетях, что после выселения из отелей их привезли в аэропорт Антальи, а потом опять развезли по отелям, где оставили ожидать в холлах. Всего отлета в Омск ожидают более 200 туристов.
Услугами авиакомпании Azur air пользуется туристическая фирма "АНЕКС Тур". В омском отделении турфирмы комментировать ситуацию и сообщить какую-либо информацию ТАСС отказались.