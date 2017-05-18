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Омские туристы со среды не могут улететь домой из турецкой Антальи

Сибирь
18 мая, 10:24 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Причиной задержки рейса было отсутствие самолета

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ОМСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Рейс ZF5596 Анталья - Омск авиакомпании Azur air , которым в 00:00 местного времени (21:00 мск среды) должны были вернуться на родину омские туристы, до сих пор не вылетел из турецкого аэропорта, сообщили ТАСС в Омском аэропорту.

"Причиной задержки рейса было отсутствие самолета. Он в Анталью уже прибыл и в настоящий момент готовится к вылету", - уточнили в аэропорту.

Не улетевшие из Турции туристы сообщили в соцсетях, что после выселения из отелей их привезли в аэропорт Антальи, а потом опять развезли по отелям, где оставили ожидать в холлах. Всего отлета в Омск ожидают более 200 туристов.

Услугами авиакомпании Azur air  пользуется туристическая фирма "АНЕКС Тур". В омском отделении турфирмы комментировать ситуацию и сообщить какую-либо информацию ТАСС отказались.

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