В Томске открылся первый образовательной центр робототехники

ТОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Первый в Томске детский образовательный центр робототехники открылся в четверг в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) в рамках форума молодых ученых U-NOVUS. Дети здесь будут обучаться навыкам работы с роботами, а студенты и педагоги - создавать и отрабатывать методики преподавания робототехники.

"Открытие этого центра направлено на развитие интеллектуальных и технических способностей подрастающего поколения. Мы созданы для того, чтобы работать с детьми, способствовать развитию их таланта", - сказал ректор вуза Валерий Обухов на церемонии открытия центра. В пресс-службе университета ТАСС уточнили, что это единственный в регионе центр, в котором робототехнике будут обучать детей.

Замгубернатора по научно-образовательному комплексу и инновационной политике региона Михаил Сонькин отметил, что центр позволит обучать детей техническим навыкам и параллельно готовить преподавателей по этому направлению. "Это очень нужная инициатива, которая замыкает комплекс мероприятий по всестороннему формированию детей. Когда мы говорим о робототехнике, это и мехатроника, и развитие творческого мышления, конструирование, работа в области программирования, формирования принципов управления и многих дисциплин. Это касается и творческого мышления, и осмысления с точки зрения того, для чего нужны роботы, как они будут работать, как они будут взаимодействовать с обществом", - сказал он.

Директор центра Тимур Газизов сообщил журналистам, что создание центра обошлось в 3 млн рублей, помощь в приобретении роботов оказала областная администрация. Центр оснащен робототехническими конструкторами Lego, роботами- гуманоидами большого размера для игры в робофутбол и образовательными наборами "Матрешка" на базе Arduino. В центре будут заниматься дети в возрасте от пяти до 14 лет.

"Робототехника - одно из тех направлений, которое интегрирует разные науки. Через нее люди начинают общаться, познавать новый мир, отвлекаться от гаджетов, игр, заниматься реальными знаниями, а дальше делать вывод для себя - оставаться в профессиональной робототехнике или уходить в математику и физику", - отметил Газизов.

Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.