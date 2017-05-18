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В Новосибирске откроет выставку дизайнер Коби Леви, создающий обувь для голливудских звезд

Сибирь
18 мая, 12:02 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

На выставке можно будет увидеть в том числе туфли в виде магазинной тележки с колесиками и туфли, стилизованные под кошку

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НОВОСИБИРСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Персональная выставка известного израильского дизайнера обуви Коби Леви "Обувь как искусство" пройдет 24 мая в Новосибирске. Именитый дизайнер, который создавал обувь для Леди Гаги, Вупи Голберг и других звезд, приедет на ее открытие. Об этом ТАСС сообщили в Израильском культурном центре.

"Открытие персональной выставки Коби Леви "Обувь как искусство" откроется 24 мая в Центре культуры и отдыха "Победа" в Новосибирске. У новосибирцев будет только один день, чтобы посетить выставку и мастер-класс дизайнера", - рассказали в центре.

На выставке можно будет увидеть причудливую обувь дизайнера: туфли в виде магазинной тележки с колесиками, туфли, стилизованные под кошку, китайские палочки для еды, рогатку, жевательную резинку, кроссовки с "воздушным" каблуком.

Коби Леви родился в 1976 году в Тель-Авиве, закончил Академию искусства и дизайна в Иерусалиме и занялся изготовлением скульптурных моделей обуви. В 2010 году для видеоклипа Леди Гаги на песню Born this Way дизайнер создал модель сапог Double Boot. Коллекции Леви выставлялись на многих выставках в США, Германии, Великобритании, Японии, Италии, Израиле.

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