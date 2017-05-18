Два населенных пункта Омской области находятся под угрозой подтопления

ОМСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Два населенных пункта Омской области - село Усть-Ишим (Усть- Ишимский район) и поселок Затон (Черлакский район) - находятся под угрозой подтопления, сообщил журналистам начальник регионального ГУ МЧС Владимир Корбут.

"Если уровень реки Ишим поднимается до 820 см, то в селе Усть-Ишим под подтопление могут попасть 76 домов. Возможно подтопление и 15-25 домов в поселке Затон", - сказал он.

Корбут добавил, что в райцентре Усть-Ишимского района создан пункт временного размещения пострадавших, приняты меры для эвакуации животных, проведена вакцинация населения для предупреждения заболеваний. В сам Усть-Ишим направлена аэромобильная группа спасателей. Она должна укрепить дамбы и подготовить мощные насосы, которые могут перекачивать воду на расстояние до 5 км.

В поселке Затон Черлакского района, по словам Корбута, также работает оперативная группа МЧС и создано два пункта размещения. "Но в ближайшее время подтопление Затона не прогнозируется", - отметил представитель МЧС.

Начальник Обь-Иртышского управления гидрометслужбы Наталия Криворучко добавила, что в Черлакском районе максимальный уровень воды около 630 см ожидается 20-22 мая, в связи с этим в районе на эти даты объявлено штормовое предупреждение. В Усть-Ишиме максимум будет 30-31 мая.

Реки Ишим протекает через Омскую и Тюменскую области, в обоих регионах введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В Омской области режим ЧС введен в качестве превентивной меры. В Тюменской области на территории Ишимского района подтоплен 41 дом, 674 нежилых садоводческих участка, эвакуировано 317 человек. На территории Абатского муниципального района подтоплено два жилых дома, эвакуированы 81 человек.