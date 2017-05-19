Томский госуниверситет открыл новый бизнес-корпус

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ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) открыл новый бизнес-корпус, в котором разместится Институт экономики и менеджмента.
"Мне кажется, здесь комфортно, современно, созданы все условия, чтобы получать качественное образование. Институт экономики и менеджмента, думаю, способен помочь специалистам войти в жизнь XXI века с такими знаниями и навыками, которые позволят им быть успешными, быть лидерами", - сказал на церемонии открытия вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Временно исполняющий обязанности губернатор Томской области Сергей Жвачкин, в свою очередь, пожелал обучающимся "глубоких знаний и удачи во всех начинаниях".
По данным вуза, корпус оборудован по аналогии с современными бизнес-школами - требования к аудиториям и инфраструктуре были разработаны совместно с международными консультантами. Он занимает 4,6 тыс. кв. м, в нем расположены 11 больших аудиторий от 20 до 100 мест, два амфитеатра, коворкинг-центры для работы в малых группах, компьютерные классы, копицентр, кафе, библиотека, где производится автоматическая выдача книг с помощью смартфона. Здесь будут реализовываться программы магистратуры, пост-магистратуры, аспирантуры, повышения квалификации, дополнительные образовательные программы по актуальным направлениям бизнеса.
"Институт будет работать на премиум-сегменте рынка экономики и менеджмента, речь идет о подготовке управленцев для стран ЕАЭС, для стран юго-восточной Азии, для корпоративного сектора - у нас уже есть договоренности с рядом крупных корпораций. В России они также будут востребованы. Выпускники института могут успешно работать в крупных компаниях, банках, органах власти, а также получат знания, необходимые для открытия и развития собственного бизнеса", - отметил ректор вуза Эдуард Галажинский.
Новый институт был создан в сентябре 2016 года при участии Корпоративного университета Сбербанка, он объединил факультет экономики, международный факультет управления и Высшую школу бизнеса ТГУ. В Институте экономики и менеджмента университета обучаются около 700 бакалавров и 170 магистрантов, работают около 100 преподавателей. Стратегическими партнерами Института являются около 20 ведущих российских и международных организаций.
Корпус открылся в рамках форума молодых ученых U-NOVUS-2017. Основная тема мероприятия - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.