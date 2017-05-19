Активное таяние снега в горах Алтая временно остановилось из-за снижения температуры

БАРНАУЛ, 19 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Активное таяние снега в Горном Алтае приостановилось из-за снижения температуры в двух регионах. Как сообщили в пресс- службе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, благодаря этому уровень воды в реках региона не повышается.

"Холодные воздушные массы на территории Верхне-Обского региона прогреются у поверхности земли до плюс 25°С только в начале следующей недели. Этот процесс заблокировал режим активного таяния снега в горах Республики Алтай, что снизило приточность в реки. Осадки, которые могут повлиять на режим питания рек, на это время не прогнозируются", - сказали в ведомстве. На сегодня в Алтайском крае и Республике Алтай температура находится на отметках +11 - +16°С.

По данным пресс-службы, этот фактор приведет к снижению уровня воды в горной реке Катунь приблизительно до 22 мая. На сегодня там уже зафиксировано снижение уровня на всем протяжении, подъем сохраняется только у села Сростки (Бийский район). Уровень воды снижается и на реке Бия, небольшой рост заметен только у города Бийск, устойчивый рост уровня воды сохраняется на реке Обь до города Барнаула, а ниже по ее течению - спады. На остальных водных объектах гидрологическая ситуация стабильная, фиксируется снижение уровней.

В ГУ МЧС Республики Алтай, где находится горный массив, откуда паводковые воды приходят в Алтайский край, отметили, что за последние восемь дней в регионе также отмечался спад воды на реках в результате понижения среднесуточной температуры. Пока превышения критических отметок уровня воды, приводящих к подтоплению, нет.

Как сообщалось ранее, первая волна паводка на Алтае прошла практически без проблем, однако подтопление талыми и грунтовыми водами произошло в городе Рубцовск Алтайского края. С начала апреля было подтоплено около 2 тыс. участков и 209 домовладений, на сегодня в Рубцовске осталось подтоплено порядка 20 домов. Ликвидация последствий подтопления продолжается, из бюджета региона городу выделено 10 млн рублей на проектирование дополнительных ирригационных устройств для отвода воды. Вторая волна паводка в Алтайском крае ожидается после 25 мая.

В зону паводка в 2017 году в Алтайском крае могут попасть 52 населенных пункта. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.