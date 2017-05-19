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Врио главы Бурятии назначен зампредседателя Координационного совета Байкальского региона

Сибирь
19 мая, 15:18 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

На заседании совета также был рассмотрен вопрос подготовки приоритетного проекта "Уникальный Байкал"

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УЛАН-УДЭ, 19 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов назначен заместителем председателя Координационного совета по социально-экономическому развитию Байкальского региона. Об этом стало известно в пятницу на заседании совета, которое прошло в Улан-Удэ, в том числе с участием членов правительств Иркутской области и Забайкальского края.

"Принято решение утвердить Цыденова заместителем председателя Координационного совета. Учитывая опыт его работы в федеральных органах исполнительной власти, думаю, эффект будет максимальный", - сказал журналистам председатель совета, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

На заседании Координационного совета был рассмотрен вопрос подготовки приоритетного проекта "Уникальный Байкал". Представители регионов выступили с предложением вернуть в него исключенные Министерством природных ресурсов и экологии России блоки по социально-экономическому развитию Бурятии и Иркутской области, в том числе по формированию бизнес-климата, организации туризма на Байкале и созданию соответствующей инфраструктуры.

Координационный совет при полпреде президента РФ в СФО по социально-экономическому развитию Байкальского региона создан в 2014 году в целях обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и властей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края для решения вопросов социально-экономического развития Байкальского региона. Заседания совета проводятся в трех регионах и в Москве не реже одного раза в квартал.

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