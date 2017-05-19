Регионы СФО просят Минсельхоз вывезти зерно интервенционного фонда с элеваторов Сибири

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Зерно интервенционного фонда урожая 2016 года до сих пор не вывезено с элеваторов ряда регионов Сибирского Федерального округа (СФО). Делегация от Новосибирской, Омской областей и Алтайского края во главе с руководителем Ассоциации предприятий хранения и переработки зерна "Новосибирские элеваторы" Александром Тепляковым вылетела в пятницу в Москву для решения этого вопроса, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

"Делегация трех регионов, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края, будет решать вопрос в Минсельхозе РФ об отгрузке с элеваторов зерна интервенционного фонда", - сказал он.

Пронькин уточнил, что в Новосибирской области в зернохранилищах находится более 430 тыс. тонн такого зерна, а задолженность Объединенной зерновой компании перед элеваторами составила 125 млн рублей. "Мы рассматриваем вопрос под потенциальный урожай следующего года. На сегодня на элеваторах в 1,3 млн тонн разового хранения находится около 500 тыс. тонн зерна, из них 430 тыс. тонн - зерно интервенционного фонда. То есть, у нас могут возникнуть проблемы с хранением зерна нового урожая", - пояснил он.

О необходимости отгрузки зерна интервенционного фонда с элеваторов сообщил и министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. "У нас хранится 468 тыс. тонн интервенционного зерна, от этих запасов надо избавляться, чтобы осенью принять свое зерно, - сказал он ТАСС. - У многих хозяйств нет сушильного оборудования, а только склады, где можно хранить зерно, но для этого его сначала надо высушить на элеваторах".

По мнению Чекусова, интервенционное зерно можно направить в регионы, которые в нем нуждаются. Министр уточнил, что общая мощность элеваторов и хлебоприемных пунктов в регионе составляет 2,24 млн тонн зерна. "Если осенью будет дождливая погода, то элеваторы с переработкой зерна не справятся, - отметил он. - На перспективу нам нужно построить еще 3-4 линейных элеватора мощностью по 100 тыс. тонн, сейчас мы ищем инвесторов".

Почему в регионах сложилась такая ситуация, главы Минсельхозов не уточнили. По данным экспертов Российского зернового союза, на окончание зернового года, то есть начало июля 201, возможные остатки зерна в стране составят 22,5 млн тонн при среднегодовых 10-12 млн тонн. Порты России не смогли осуществить отправку на экспорт 35 млн тонн зерна.