Продажи е-полисов ОСАГО в СФО увеличились в 11 раз по сравнению с 2016 г.

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НОВОСИБИРСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Продажи электронных полисов (е-полисов) ОСАГО в Сибирском федеральном округе (СФО) увеличились за 4,5 месяца текущего года в 11 раз по сравнению со всем 2016 годом. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского главного управления Центрального банка РФ Сергей Жаботинский в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.
"По инициативе Банка России в 2016 году был введен электронный полис, предоставить эту услугу обязаны теперь все страховщики. Только за 4,5 месяца автовладельцами СФО было куплено более 110 тысяч е-полисов, это в 11 раз больше, чем за весь 2016 год", - сказал он, отметив, что несмотря на нововведение, продажу полисов через агентов или в офисах страховых компаний никто не отменял.
Введение е-полисов избавит их покупателей от очередей за страховками и навязывания ненужных дополнительных услуг. Однако для тех, кто покупает ОСАГО через агента или офис, Банк России ввел период "охлаждения": в течение пяти дней после покупки автовладелец может отказаться от навязанной или ненужной страховки и вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию. "В результате этого нововведения количество жалоб на навязывание дополнительных услуг с ОСАГО снизилось в СФО на 60 %. С 1 января банк планирует увеличить "период охлаждения" до 14 дней.
По словам Жаботинского, с введением электронных полисов появились мошенники, организующие сайты-клоны страховых компаний, которые выдают поддельные страховки. Поэтому специалисты банка советуют тем, кто хочет получить электронный полис ОСАГО зайти на сайт Банка России и с этого сайта по ссылке зайти на сайт страховой компании.
По данным Банка России за 2016 год в СФО было продано 5 млн полисов ОСАГО, собрано страховщиками около 26 млрд рублей, выплачено 17 млрд рублей.