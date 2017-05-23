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Росавтодор выделил Омской области 92 млн рублей на завершение ремонта сельских дорог

Сибирь
23 мая, 16:00 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

На эти средства будет завершена реконструкция восьми дорожных объектов в Тевризском, Исилькульском, Любинском и Москаленском районах, а также в городах Исилькуль и Тара, поселке Любино

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© Донат Сорокин/ТАСС

ОМСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выделило 92 млн рублей на завершение реконструкции дорог в сельских районах Омской области, работы на которых были не закончены в прошлом году, сообщили в областном правительстве.

"Сегодня Росавтодор подписал соглашение с правительством Омской области о выделении 92 млн рублей для завершения работ, начатых в прошлом году на дорожных объектах", - рассказали в администрации области.

В правительстве уточнили, что на эти средства будет завершена реконструкция восьми дорожных объектов в Тевризском, Исилькульском, Любинском и Москаленском районах, а также в городах Исилькуль и Тара, поселке Любино. Начать работы планируется в августе после проведения аукционов.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов заявил ТАСС, что строительство дорог в сельских районах является важным инструментом для работы с инвесторами. По его словам, предприниматели инвестируют средства в проект, а дорогу к новому предприятию подводит региональное правительство. Чекусов уточнил, что в 2017 году Минсельхоз совместно с Росавтодором планирует построить около 17 дорог к социально- значимым объектам и объектам АПК, новым фермам.

Всего на сельские дороги Омской области в 2017 году будет направлено 1,31 млрд рублей, в том числе на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 349,99 млн рублей и 960,7 млн рублей на проектирование, строительство и реконструкцию дорог, ведущих от федеральных трасс к сельским населенным пунктам.

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