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Пассажиропоток новосибирского аэропорта вырастет к 2030 году до 14 млн

Сибирь
24 мая, 10:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, мая. /ТАСС

Аэропорт также рассчитывает на увеличение грузопотока с 28 до 150 тыс. тонн к 2030 году

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НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток новосибирского международного аэропорта Толмачево к 2030 году вырастет с 4,1 млн человек до 14 млн, сообщил генеральный директор авиаузла Евгений Янкилевич.

"Мы рассчитываем, что пассажиропоток с 4,1 млн человек в 2016 году в 2030 году возрастет до 14 млн человек. И мы перевернем соотношение пассажиров местных и трансферных, на сегодняшний день мы стремимся к пассажироптоку 30% трансферных, 70% - местных. Думаю, что мы будем к 2030 году иметь 70% трансферных - китайцев, жителей Юго-Восточной Азии и 30% местных", - сказал Янкилевич в ходе международного форума "Транспорт Сибири".

По его словам, за счет концепции развития Толмачево как международного хаба аэропорт также рассчитывает на увеличение грузопотока с 28 до 150 тыс. тонн к 2030 году. Причем, отметил Янкилевич, в этой структуре 60% должны составить трансферные грузы, то есть, перегружаемые на другие самолеты в аэропорту.

Толмачево - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.

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