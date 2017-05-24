Почти 20 строений и домов загорелись в разных районах Красноярского края из-за пала травы

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 20 строений, среди которых и частные жилые дома, загорелись в разных районах Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном Главном управлении МЧС РФ.
"В Дзержинском в результате пала сухой растительности огонь перешел на одноэтажный трехквартирный жилой дом и придомовые постройки. Этот пожар локализован на общей площади 150 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
В городе Канске пожар охватил 10 частных жилых домов и придомовых построек на общей площади 1 тыс. кв. метров. В Лесосибирском районе в населенном пункте Стрелка горят 8 частных жилых домов, площадь этого пожара составляет 600 кв. метров.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Во всех населенных пунктах работают пожарно-спасательные подразделения, принимаются меры по недопущению дальнейшего распространения огня", - отметили в ГУ МЧС.