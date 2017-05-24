Два ребенка в детском саду Барнаула отравились неизвестным веществом

БАРНАУЛ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Двое трехлетних воспитанников детского сада в Барнауле оказались в реанимации после того, как выпили неизвестную жидкость. Следственный комитет (СК) проверит на халатность действия сотрудников образовательного учреждения, сообщает пресс-служба управления СК по Алтайскому краю.

"Утром 24 мая 2017 года двое трехлетних воспитанников дошкольного учреждения Индустриального района города Барнаула, находясь в помещении группы, употребили неустановленное вещество, после чего были госпитализированы в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

На место происшествия отправились следователи, которые выяснят все обстоятельства произошедшего, опросят сотрудников детсада и соберут следы вещества. Ход проверки находится на контроле руководства алтайского СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.