Два ребенка в детском саду Барнаула отравились неизвестным веществом

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БАРНАУЛ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Двое трехлетних воспитанников детского сада в Барнауле оказались в реанимации после того, как выпили неизвестную жидкость. Следственный комитет (СК) проверит на халатность действия сотрудников образовательного учреждения, сообщает пресс-служба управления СК по Алтайскому краю.
"Утром 24 мая 2017 года двое трехлетних воспитанников дошкольного учреждения Индустриального района города Барнаула, находясь в помещении группы, употребили неустановленное вещество, после чего были госпитализированы в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.
На место происшествия отправились следователи, которые выяснят все обстоятельства произошедшего, опросят сотрудников детсада и соберут следы вещества. Ход проверки находится на контроле руководства алтайского СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.