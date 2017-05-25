РПЦ не исключает экспертизу мощей старца Феодора Томского на принадлежность Романовым

ТОМСК, 25 мая. /ТАСС/. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав не исключает возможности проведения в ближайшее время экспертизы на принадлежность дому Романовых останков святого старца Феодора Томского, под видом которого, по легенде, скрывался император Александр I. Об этом митрополит заявил на заседании областной думы.

В 1837 году в Томск прибыл старец, называвший себя Федором (Феодором) Кузьмичем. Согласно одной из версий, на самом деле это был император Александр I, который якобы отрекся от престола в пользу своего брата, имитировал свою смерть в Таганроге и пустился странствовать по России, чтобы замолить грехи.

Вел праведную жизнь, за которую его начали почитать. Последние годы жизни старец провел в Томске, где и умер. Могила стала местом паломничества. В 1995 году были обретены мощи святого Феодора, ставшие одной из святынь Томска.

Сегодня на собрании думы один из депутатов спросил митрополита, почему не проводится экспертиза останков на принадлежность роду Романовых.

"К нам неоднократно обращались за разрешением проведения подобной экспертизы разные люди, - рассказал митрополит. - Обращались к нам из Академии наук, мы переадресовали просителей в адрес Московской патриархии. При патриархе Московском и Всея Руси есть комиссия по канонизации святых. В патриархии, по всей видимости, тоже озаботились этим вопросом, потому что ко мне поступило письмо, где запрашивали мое мнение, насколько я и томская паства считаем уместным или неуместным проведение такой экспертизы".

По словам митрополита, "посоветовавшись с духовенством", он отправил ответ, в котором указал, что "такая экспертиза не помешала бы". "Было бы интересно, в конце концов, установить истину, если это возможно. Святейший патриарх, я думаю, получил эту информацию, и вполне возможно, по неофициальным сведениям, такая экспертиза готовится и, может быть, в ближайшее время будет проведена", - подчеркнул митрополит Томский и Асиновский.

Паломничество и туризм

Выступая перед депутатами областной думы, митрополит рассказал, что старец Феодор Томский - "знаковая фигура" для города, которая могла бы привлечь в регион паломников и туристов.

"И сейчас многие паломники из разных регионов нашей страны и из-за рубежа приезжают в Томск, многие из высоких руководителей, посещая Томск, изъявляют желание посетить Богородице-Алексеевский монастырь, где хранятся останки, мощи старца Федора Кузьмича", - рассказал он.

Вместе с тем митрополит отметил, что многие объекты, связанные с жизнью старца, "находятся в достаточно непривлекательном состоянии", и забота об их восстановлении должна стать общей для власти и церкви.

"Губернатор озаботился сейчас восстановлением загородной кельи старца Федора Кузьмича в Хромовке (район в восточной части Томска - прим. ТАСС), некоторых других объектов, которые там были. Там проведены археологические раскопки, обнаружены остатки этой кельи, дай Бог, чтобы этот проект был осуществлен. Помимо этого, есть и многие другие объекты", - поделился митрополит.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь врио губернатора Сергея Жвачкина Константин Карпачев, в прошлом году, по итогам выездного совещания в Хромовке глава региона создал рабочую группу по разработке проекта паломнического центра. "По мере готовности проекта и сметы рабочая группа внесет предложения по очередности строительства объектов и источниках финансирования. Глава региона поручил мэрии Томска на первом этапе благоустроить территорию будущего подворья, а также в районе источника", - отметил Карпачев.