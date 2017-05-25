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Жители Новосибирска смогут предложить креативные идеи развития города к его юбилею

Сибирь
25 мая, 15:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Конкурсной комиссией будут отобраны 250 наиболее актуальных, социально значимых, оригинальных предложений, которые будут представлены на суд горожанам

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© ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Жители Новосибирска внесут свой вклад в празднование 125-летия города - они смогут предложить свои идеи по развитию областного центра. Позже из предложенного выберут самые креативные идеи, которые затем будут воплощены к юбилею города. Об этом сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Уже сегодня мы обсуждаем, как город будет отмечать свой юбилей в 2018 году. Мы хотим вовлечь в организацию праздничных мероприятий максимальное количество новосибирцев, и для этого решили провести конкурс "125 идей для Новосибирска" - такой общегородской мозговой штурм, который позволит собрать наиболее интересные и значимые идеи для улучшения жизни горожан", - рассказал он.

В свою очередь, заместитель мэра Артем Скатов уточнил, что каждый неравнодушный горожанин или предприятие могут зарегистрировать свою идею по улучшению жизни областного центра с 1 июня до 1 августа. Затем конкурсной комиссией будут отобраны 250 наиболее актуальных, социально значимых, оригинальных предложений, которые будут представлены на суд горожанам. 1 сентября стартует всеобщее голосование, и спустя месяц, 1 октября, будут названы победители - 125 лучших идей (по 10 от каждого района - всего 10), и 25 крупных общегородских идей.

Заместитель мэра напомнил, чтов Новосибирске немало примеров уже успешно реализованных проектов: "Тотальный диктант", инициатором которого выступили жители города, пруд с утками в Академгородке, памятник лабораторной мыши, фестиваль "Княжий двор", молодежная аллея на улице Вертковской, велопарковки у станций метро.

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