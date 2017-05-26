МЧС подготовило проекты распоряжений правительства об оказании помощи Красноярскому краю

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МЧС России подготовило проекты распоряжений правительства РФ об оказании помощи пострадавшим от пожаров в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"По итогам рабочей поездки по пострадавшим от пожаров населенным пунктам главы МЧС России Владимира Пучкова министерством подготовлены проекты распоряжений правительства РФ о выделении правительству Красноярского края бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий ЧС", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил ранее Владимир Пучков, из федерального бюджета пострадавшие от пожаров получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсацию за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.
В МЧС уточнили, что в результате пожаров, произошедших 24 мая в 10 населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области, уничтожены 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, 6 объектов экономики и 15 нежилых строений. От огня удалось отстоять более 5200 домов.
На всей территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации.