Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС подготовило проекты распоряжений правительства об оказании помощи Красноярскому краю

Сибирь
26 мая, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

В результате пожаров, произошедших 24 мая в 10 населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области, уничтожены 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МЧС России подготовило проекты распоряжений правительства РФ об оказании помощи пострадавшим от пожаров в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Читайте также новости по теме:
Пожары в Красноярском крае
© Михаил Почуев/ТАСС

Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье

От пожаров в Сибири пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома

Число погибших в результате пожара в Канске достигло двух человек

"По итогам рабочей поездки по пострадавшим от пожаров населенным пунктам главы МЧС России Владимира Пучкова министерством подготовлены проекты распоряжений правительства РФ о выделении правительству Красноярского края бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий ЧС", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее Владимир Пучков, из федерального бюджета пострадавшие от пожаров получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсацию за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.

В МЧС уточнили, что в результате пожаров, произошедших 24 мая в 10 населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области, уничтожены 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, 6 объектов экономики и 15 нежилых строений. От огня удалось отстоять более 5200 домов.

На всей территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожары в Красноярском крае
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Fox: большинство американцев считают РФ недружественной для США страной
4
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
5
В Китае казнили экс-советника администрации Внутренней Монголии
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама