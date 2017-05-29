Врио главы Бурятии ужесточил ответственность министров за невыполнение его поручений

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УЛАН-УДЭ, 29 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов ужесточил ответственность за невыполнение его поручений. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.
"Министры за три выговора будут уволены автоматически. Выговоры с них будут сниматься не раньше, чем через полгода, и только по ходатайству зампреда правительства, курирующего отрасль", - уточнили в пресс-службе.
Первый такой выговор в понедельник получил и.о. министра транспорта Бурятии Сергей Козлов, который "не доработал поручение в части привлечения авиакомпании "Победа" в Бурятию". "Цыденов сообщил, что он узнал об отказе аэропорта "Байкал" заключать договор с "Победой" не от Козлова, а от министра транспорта России Максима Соколова, - отметили в пресс-службе. - И Алексею Цыденову пришлось лично решать все вопросы и вести переговоры с авиакомпанией и собственником аэропорта. В результате "Победа" направила официальное письмо с согласием".
Ранее врио главы региона сообщал, что лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет в октябре этого года полеты по маршруту Улан-Удэ - Москва. Цена билета составит порядка 5 тыс. рублей. Сейчас столицу Бурятии с Москвой связывают авиарейсы, осуществляемые авиакомпаниями S7 и "Уральские авиалинии". Стоимость билета в одну сторону - от 16 тыс. рублей.