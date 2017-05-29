Организаторы опасных прыжков с парашютом предстанут перед судом в Омской области

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Двое организаторов опасных прыжков с парашютом предстанут перед судом в Омской области. Их обвиняют в проведении полетов на самолете с истекшим сертификататом летной годности и использовании опасного снаряжения, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Омска по факту оказания ими по предварительному сговору услуг по проведению воздушной тренировки по десантированию парашютистов, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 декабря 2015 года на посадочной площадке "Камышино" под Омском на частном самолете Ан-2 были проведены две воздушные тренировки по десантированию 26 начинающих парашютистов с грубыми нарушениями требований безопасности. Они были организованы бывшим инструктором парашютно-десантной подготовки Омского аэроклуба и старшим авиационным начальником посадочной площадки "Камышино". За услуги по организации прыжков они брали по 2,5 тыс. рублей с участника.

При этом, по данным следователей, для воздушных тренировок использовался самолет Ан-2 с истекшим сроком действия сертификата летной годности, управлял им лишь капитан без второго пилота, была превышена пассажировместимость. Судебно-техническая экспертиза установила, что используемые для прыжков парашютные системы имели не предусмотренные заводом-изготовителем конструктивные изменения, а на момент тренировок истек допустимый срок их эксплуатации.

Кроме того, погода в день тренировок не позволяла парашютистам начального обучения осуществлять прыжки, так как скорость ветра у земли превышала предельно допустимую норму.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.