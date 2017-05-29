Два алюминиевых завода в Хакасии оказались частично обесточены из-за ошибки электриков

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АБАКАН, 29 мая. /ТАСС/. Ошибочные действия рабочих на электроподстанции в Республике Хакасия привели к тому, что два крупных алюминиевых завода оказались частично обесточены. Кроме того, снизила нагрузку Саяно-Шушенская ГЭС, сообщает Минэнерго РФ.
"Отключились первая и вторая системы шин первой секции 220 кВ. Причина - ошибочные действия персонала. Была (снижена нагрузка - прим. ТАСС) на Саяногорский алюминиевый завод, Хакасский алюминиевый завод", - говорится в сообщении ведомства.
Энергетическая нагрузка на заводы снизилась на 1,4 Гвт, зафиксирован сбой технологических процессов. Кроме того, на 1,6 ГВт из-за аварии снизила нагрузку Саяно-Шушенская ГЭС.
Как сообщили ТАСС в МЭС Сибири (филиал "Единой сетевой компании"), нагрузка на заводы была снижена в общей сложности на 36 минут. "Через 36 минут оборудование включено в работу, начался набор нагрузки. В настоящее время нагрузка Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов полностью восстановлена. Причину происшествия определит специальная комиссия", - сообщили в компании.
Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы принадлежат корпорации "Русал". В общей сложности они производят порядка 800 тыс. тонн алюминия и его сплавов в год. Саяногорский завод является крупнейшим подобным предприятием в России.