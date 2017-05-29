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Более 70 жителей Красноярского края остаются в пунктах временного размещения после пожаров

Сибирь
29 мая, 12:27 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, мая. /ТАСС

Остальные размещены у родственников

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© Михаил Почуев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Более 70 человек, чье жилье сгорело в минувшую среду при пожарах в Красноярском крае, остаются в пунктах временного размещения. Об этом сообщил начальник краевого главка МЧС Евгений Вершинин на оперативной планерке в региональном правительстве.

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© Михаил Почуев/ТАСС

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"Для семей, оставшихся без крова, развёрнуто пять пунктов временного размещения вместимостью 690 человек. Вчера вечером в них находились 74 человека, включая 9 детей, остальные размещены по родственникам. Подготовлены предложения по усилению работы, направленной на обеспечение пожарной безопасности в пострадавших населенных пунктах", - сказал Вершинин.

Он уточнил, что 24 мая в пяти населенных пунктах пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли. По его словам, благодаря принятым мерам удалось защитить от огня 3,854 тыс. домов, восемь социально значимых учреждений, пять объектов инфраструктуры, два строения, где размещены потенциально опасные производства.

Как сообщал ТАСС ранее, 24 мая случились масштабные пожары в городах Лесосибирск, Канск, поселках Стрелка, Малая Кеть, Тиличеть. По фактам пожаров возбуждено несколько уголовных дел.

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