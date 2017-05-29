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Погорельцы в Красноярском крае получили первые выплаты из региональной казны

Сибирь
29 мая, 13:01 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, мая. /ТАСС

Материальная помощь в размере 12 тыс. рублей в Лесосибирске и 10 тыс. рублей в других районах на каждого члена семьи погорельцев выплачена

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КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Первые выплаты получили жители Красноярского края, лишившиеся своих домов после массовых пожаров в регионе 24 мая, сообщила вице-премьер регионального правительства Галина Пашинова на оперативном совещании в администрации края.

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"Материальная помощь в размере 12 тыс. рублей в Лесосибирске и 10 тыс. рублей в других районах на каждого члена семьи погорельцев выплачена. Деньги на семью в связи с утратой имущества продолжают перечисляться. Организован сбор одежды, бытовой техники и принадлежностей для пострадавших семей. Организован патронаж каждой семьи", - сказала Пашинова.

Ранее сообщалось, что также из краевого бюджета каждая семья, потерявшая жилье в результате пожаров, получит по 50 тыс. рублей. Свою помощь окажут муниципалитеты. Так, из казны Лесосибирска уже выплачено на семью по 25 тыс. рублей, планируется еще по 5 тыс. рублей. Из резервного фонда правительства РФ каждому пострадавшему будет выплачена единовременная материальная помощь в 10 тыс. рублей. Кроме того, за утраченное имущество будет выплачена компенсация в 100 тыс. рублей.

"Самые неотложные меры помощи пострадавшим оказаны. Мы переходим ко второму этапу, более сложному - приобретению и строительству домов для погорельцев. В течение недели необходимо подготовить полный перечень объектов, которые нужно построить, список жилых помещений, которые придется приобретать", - приводит пресс-служба правительства края слова губернатора региона Виктора Толоконского.

По его словам, следующим шагом станет работа по усилению защищенности от пожаров населенных пунктов, расположенных в лесной зоне, по усилению надзора за деятельностью предприятий лесной отрасли в части выполнения противопожарных правил и норм, укреплению муниципальных пожарных постов.

Ранее сообщалось, что 24 мая произошли масштабные пожары в городах Лесосибирск, Канск, поселках Стрелка (входит в городской округ Лесосибирск), Малая Кеть, Тиличеть. Погибли три человека. Серия крупных возгораний оставила без крыши над головой 533 человек, в том числе 67 детей. По фактам пожаров возбуждено несколько уголовных дел.

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