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Инвестор вложит в отель рядом с новосибирским аквапарком 1 млрд рублей

Сибирь
30 мая, 12:53 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, мая. /ТАСС

Срок ввода объекта будет определен после подписания договора с оператором

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НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Кварсис", построившая в Новосибирске крупнейший в России крытый аквапарк, вложит 1 млрд рублей в гостиницу рядом с ним. Об этом сообщил  заместитель председателя правления ГК "Кварсис" Михаил Троценко.

"На сегодняшний день на строительстве отеля завершены все монолитные работы и кирпичная кладка. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими операторами, по итогу которых будет определена концепция отеля и его класс. Срок ввода отеля будет определен только после подписания договора с оператором. Объем инвестиций в отель составляет миллиард рублей", - сказал он.

Как сообщалось ранее, рядом с аквапарком планируется построить гостиницу и спортивно-оздоровительный центр, а также благоустроить в районе аквапарка берег реки Обь. Гостиница будет на 150 номеров, ее площадь составит 9 тыс. кв. м. В спортивно-оздоровительном центре будут тренажерные залы, площадки для спортивных игр, бассейн с длиной дорожки 25 м.

"Спортивно-оздоровительный центр полностью готов, сейчас мы выбираем арендатора, который сможет его полностью освоить", - сказал Троценко.

Самый большой в России крытый аквапарк площадью 35 тыс. кв. м и стоимостью 4,5 млрд рублей открылся в Новосибирске в октябре 2016 года.

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