Подземную лабораторию по изучению радиоактивных отходов начнут строить в Сибири в 2017 г.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП "НО РАО") в 2017 году приступит к строительству поверхностных сооружений для научного центра по изучению возможности захоронения радиоактивных отходов (РАО) 1 и 2 классов на глубине 500 метров вблизи города Железногорск (Красноярский край). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"В Красноярском крае в 2017 году планируем приступить к строительству поверхностных сооружений", - сказали в пресс- службе. По информации НО РАО, в конце апреля оператор объявил конкурс с ограниченным участием на первый этап строительно-монтажных работ с начальной ценой 781,3 млн рублей. Заявки будут рассмотрены 13 июня.

Победителю предстоит до середины ноября 2019 года, в частности, построить здания и сооружения наземного комплекса, а также линии электропередачи, подъездную автодорогу и объекты водоснабжения. "По планам сооружение подземной исследовательской лаборатории завершится в 2024 году", - отметили в НО РАО.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства лаборатории в ценах 2015 года предварительно оценивается в 24 млрд рублей. Согласно расчетам, после введения в эксплуатацию в 2024 году лаборатория будет работать не менее пяти лет.

Если исследования подтвердят безопасность хранения отходов, будет принято решение о ее дальнейшей эксплуатации и сооружении глубинного хранилища для финальной изоляции РАО 1 и 2 классов (высокоактивные тепловыделяющие и нетепловыделяющие, а также долгоживущие среднеактивные РАО).

Подземный исследовательский центр

Лаборатория разместится вблизи Горно-химического комбината (ГХК) "Росатома" в Нижне-Канском массиве на глубине 500 метров и более в гнейсовой породе, которой, по оценкам ученых, не менее 2,6 млрд лет. По результатам государственной геологической экспертизы этот участок пригоден к созданию пункта захоронения.

Сейчас предприятия атомной отрасли РФ хранят радиоактивные отходы 1 и 2 класса в своих временных хранилищах. Подземные исследовательские лаборатории по изучению возможности окончательной изоляции высокоактивных РАО функционируют в Бельгии, Канаде, Финляндии, Франции, Германии, США, Швеции, Швейцарии, Японии и других странах.