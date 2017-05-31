В Кузбассе отозвали лицензии на добычу стройматериалов у 15% недропользователей

КЕМЕРОВО, 31 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области из-за нарушений досрочно лишил лицензий на добычу строительных материалов - песчано-гравийной смеси, щебня, глины - 16 недропользователей, еще 17 из оставшихся 89 владельцев прав на пользование участками направлены предупреждения о возможном досрочном отзыве. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Досрочно лишились права пользования недрами 16 предприятий. У 16 недропользователей было 16 лицензий. (…) Оставшиеся 106 лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых принадлежат 89 недропользователям. Из них 17 уже получили уведомления о возможности досрочного прекращения лицензии", - сказал собеседник агентства.

Такие меры реагирования приняты после проведенной на протяжении девяти месяцев инвентаризации эффективного использования недр. По данным департамента, по итогам мониторинга за аналогичный период в 2015-2016 году лицензий лишились шесть компаний.

Решение об отзыв права разработки недр принимается из- за нарушений. Так, из 16 предприятий "10 вообще не приступали к освоению участков (в сроки, установленные лицензией - прим.ТАСС)". В пресс-службе областной администрации сообщили, что некоторые компании "не выполняют лицензионные требования из-за недостатка опыта в вопросах недропользования, юридической подготовки и объективной оценки рыночного спроса стройматериалов".

В департаменте добавили, что участки, лицензии по которым отозваны, могут быть выставлены на повторную продажу. "Участки выставляются на аукцион по заявке от заинтересованных лиц, если будут подавать заявки на разработку данных участков, будем работать с ними. Лишенные лицензий компании вернуть их уже не могут, но, если у них будет желание, они вполне могут повторно заявиться. Такие компании пойдут на общих основаниях", - пояснили в департаменте.